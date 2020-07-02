Paris Saint-Germain tem interesse em zagueiro Zouma, do Chelsea

Crédito: AFP

O Paris Saint-Germain está no mercado por zagueiro e um dos nomes que mais interessam o clube é o de Zouma, defensor do Chelsea, segundo o “Telefoot”. A equipe perdeu o jovem Kouassi para o Bayern de Munique, apresentado na última quarta-feira na Baviera, e também não vai contar com Thiago Silva na próxima temporada.

A negociação não deve ser fácil, pois Frank Lampard não deve se desfazer do atleta tão facilmente. O atleta tem contrato até 2023 e faz uma temporada consistente, apesar de ser um jogador marcado por lesões. No entanto, os franceses acreditam que seu valor não superaria os 30 milhões de euros (R$ 181 milhões), o que tornaria a negociação viável.