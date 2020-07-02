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Paris Saint-Germain tem interesse em zagueiro Zouma, do Chelsea

PSG perdeu jovem Kouassi para o Bayern de Munique e Thiago Silva vai deixar o time no final da temporada. Zouma interessa Thomas Tuchel e tem preço viável...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 12:50

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 12:50

Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain está no mercado por zagueiro e um dos nomes que mais interessam o clube é o de Zouma, defensor do Chelsea, segundo o “Telefoot”. A equipe perdeu o jovem Kouassi para o Bayern de Munique, apresentado na última quarta-feira na Baviera, e também não vai contar com Thiago Silva na próxima temporada.
A negociação não deve ser fácil, pois Frank Lampard não deve se desfazer do atleta tão facilmente. O atleta tem contrato até 2023 e faz uma temporada consistente, apesar de ser um jogador marcado por lesões. No entanto, os franceses acreditam que seu valor não superaria os 30 milhões de euros (R$ 181 milhões), o que tornaria a negociação viável.
O PSG não pode gastar muito dinheiro no mercado após ter comprado o atacante Mauro Icardi em definitivo. O técnico Thomas Tuchel gosta do nome de Zouma, conhece o Campeonato Francês, pois já jogou na liga com o Saint-Etienne e foi oferecido ao clube. Apesar disso, nenhuma proposta oficial foi feita.

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