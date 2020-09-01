Paris Saint-Germain tem interesse em Suárez e Neymar ajuda

O Paris Saint-Germain entrou em contato com o entorno de Luis Suárez e o uruguaio pode ser reforço do gigante francês para a próxima temporada, informou o jornalista Tancredi Palmieri em suas redes sociais. Neymar, amigo pessoal do jogador, estaria envolvido na transferência e ajudando a convencer o camisa nove a se mudar para Paris.O PSG liberou cerca de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) na folha salarial com as saídas de Thiago Silva e Cavani e tem espaço para investir no Suárez, que pode chegar sem custos. Apesar do interesse, vale lembrar que o clube francês pagou 60 milhões de euros (R$ 392 milhões) para a Inter de Milão na contratação em definitivo de Icardi.