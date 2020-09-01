Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paris Saint-Germain tem interesse em Suárez e Neymar ajuda

Clube já entrou em contato com o entorno do atacante uruguaio e brasileiro, amigo pessoal do jogador, tem o papel de convencer atleta a ir para o time vice-campeão da Champions...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 11:30
Crédito: Divulgação/Barcelona
O Paris Saint-Germain entrou em contato com o entorno de Luis Suárez e o uruguaio pode ser reforço do gigante francês para a próxima temporada, informou o jornalista Tancredi Palmieri em suas redes sociais. Neymar, amigo pessoal do jogador, estaria envolvido na transferência e ajudando a convencer o camisa nove a se mudar para Paris.O PSG liberou cerca de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) na folha salarial com as saídas de Thiago Silva e Cavani e tem espaço para investir no Suárez, que pode chegar sem custos. Apesar do interesse, vale lembrar que o clube francês pagou 60 milhões de euros (R$ 392 milhões) para a Inter de Milão na contratação em definitivo de Icardi.
A Juventus é o principal time na disputa pelo atacante uruguaio e já se aproximou do atacante ao tratar questões salariais com o entorno de Suárez. O camisa nove deve querer receber os mesmos 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) anuais, mas pode acrescentar muita qualidade técnica e ser peça importante da nova equipe em que for jogar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados