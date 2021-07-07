Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paris Saint-Germain tem déficit de R$ 756 milhões na última temporada

Balanço financeiro foi publicado pela Liga de Futebol Profissional da França e clube precisa vender peças para acertar as contas. Venda de Mbappé resolveria o problema...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 12:17

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 12:17

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
O Paris Saint-Germain teve um déficit de 124 milhões de euros (R$ 756 milhões) na última temporada, segundo o balanço publicado pela Liga de Futebol Profissional da França. Por conta desse prejuízo, o atual vice-campeão nacional deve ser obrigado a realizar vendas e enquadrar as contas.Na última semana, o "L'Equipe" informou que o PSG iria precisar alcançar 180 milhões de euros (aproximadamente R$1,1 bilhão) em saídas para que o organismo que supervisiona as finanças das equipes da Ligue 1 não dessem um toque de atenção no clube de Nasser Al-Khelaifi.
> Veja a tabela da Eurocopa
Leonardo, diretor esportivo do PSG, está disposto a vender oito nomes que não são considerados prioridades para o planejamento da próxima temporada. A saída de Mbappé, que poderia resolver os problemas econômicos, não é cogitada.
Caso o atacante fosse vendido, o clube francês teria mais margem de manobra para as próximas temporadas. No entanto, todos buscam uma renovação, mas correm o risco de perder o atleta sem custos uma vez que seu contrato termina em 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES
Imagem de destaque
Julgamento para decidir se linhas da Itapemirim ficam com Águia Branca é adiado
Imagem de destaque
Quando fazer transplante capilar? Entenda o caso de Diogo Nogueira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados