Paris Saint-Germain tem déficit de R$ 756 milhões na última temporada

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

O Paris Saint-Germain teve um déficit de 124 milhões de euros (R$ 756 milhões) na última temporada, segundo o balanço publicado pela Liga de Futebol Profissional da França. Por conta desse prejuízo, o atual vice-campeão nacional deve ser obrigado a realizar vendas e enquadrar as contas.Na última semana, o "L'Equipe" informou que o PSG iria precisar alcançar 180 milhões de euros (aproximadamente R$1,1 bilhão) em saídas para que o organismo que supervisiona as finanças das equipes da Ligue 1 não dessem um toque de atenção no clube de Nasser Al-Khelaifi.

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Leonardo, diretor esportivo do PSG, está disposto a vender oito nomes que não são considerados prioridades para o planejamento da próxima temporada. A saída de Mbappé, que poderia resolver os problemas econômicos, não é cogitada.