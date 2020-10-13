Paris Saint-Germain tem cláusula de opção de compra de Moise Kean

O Paris Saint-Germain tem a opção de contratar o atacante Moise Kean ao final da temporada por 18 milhões de libras (R$ 129 milhões), segundo a revista “France Football”. O italiano está emprestado por uma temporada após não conseguir um lugar na equipe titular do Everton comandado por Carlo Ancelotti.O clube inglês pagou cerca de 25 milhões de libras (R$ 180 milhões) para contratar o jovem atacante da Juventus em 2019. Apesar de ter contrato restante por mais quatro temporadas, o time de Liverpool está disposto a perder dinheiro, desde que consiga negociar a venda de Kean na próxima época.
Após uma chegada com grandes expectativas depois de ter sido destaque na Juventus e seleção italiana, Kean participou de apenas 37 jogos, sendo que a maioria começou no banco de reservas. Neste período, o italiano conseguiu marcar apenas quatro gols e dar duas assistências.