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Paris Saint-Germain sonha com a chegada de Zidane como técnico

Trabalho de Mauricio Pochettino é questionado entre a cúpula de dirigentes do PSG e o ex-comandante do Real Madrid é o nome favorito para assumir a equipe...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 08:18

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 08:18

O Paris Saint-Germain segue sonhando com a contratação de Zinedine Zidane na próxima temporada, segundo o portal "Le10Sport". O trabalho de Mauricio Pochettino é questionado entre a cúpula do clube francês e o ex-comandante do Real Madrid é o favorito para assumir a equipe.O nome de Zidane também é cotado para dirigir o Manchester United, mas a esposa do treinador não tem intenção em se mudar para a Inglaterra. Com isso, Pochettino poderia se mudar e comandar os Red Devils, enquanto o francês teria caminho livre para o PSG.
> Veja a tabela da Champions League
O campeão de três Champions League e de dois Campeonatos Espanhóis é o desejo de consumo de Leonardo, diretor esportivo, e Nasser Al-Khelaifi, mandatário do Paris Saint-Germain. No entanto, o clube também deve enfrentar outro forte concorrente na disputa.
Zidane está sem clube desde o fim da última temporada e está em um período sabático para curtir a família. Mesmo sem emprego, o nome do ídolo nacional é cotado para assumir a seleção francesa após a Copa do Mundo de 2022 uma vez que Didier Deschamps deve deixar os Bleus.
Crédito: ZidaneécotadoparaassumiroParisSaint-Germain(Foto:Divulgação/SiteoficialdoRealMadrid

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