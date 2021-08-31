Paris Saint-Germain se aproxima de acerto com Nuno Mendes, lateral-esquerdo do Sporting

Crédito: Reprodução / Instagram

O Paris Saint-Germain está interessado na contratação do lateral esquerdo Nuno Mendes, do Sporting, segundo a "RMC Sports". Os Leões estão abertos a negociar a saída da jovem promessa por cerca de 40 milhões de euros (R$ 245 milhões).Miguel Pinho, empresário do atleta, esteve em contato com o PSG e com o Manchester City pensando em arranjar um acordo nas últimas horas da janela de transferência. O clube francês sofre com carência na posição desde a grave lesão de Juan Bernat.

> Veja a tabela da Ligue 1

Por outro lado, o Manchester City conta com Zinchenko e João Cancelo, que apesar de destro, também atua pelo lado canhoto. E a equipe de Pep Guardiola tem outras prioridades no elenco, como a contratação de um centroavante, mas que não deve acontecer neste mercado.