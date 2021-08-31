Paris Saint-Germain se aproxima de acerto com Nuno Mendes, lateral-esquerdo do Sporting

O Paris Saint-Germain está interessado na contratação do lateral esquerdo Nuno Mendes, do Sporting, segundo a "RMC Sports". Os Leões estão abertos a negociar a saída da jovem promessa por cerca de 40 milhões de euros (R$ 245 milhões).Miguel Pinho, empresário do atleta, esteve em contato com o PSG e com o Manchester City pensando em arranjar um acordo nas últimas horas da janela de transferência. O clube francês sofre com carência na posição desde a grave lesão de Juan Bernat.
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Por outro lado, o Manchester City conta com Zinchenko e João Cancelo, que apesar de destro, também atua pelo lado canhoto. E a equipe de Pep Guardiola tem outras prioridades no elenco, como a contratação de um centroavante, mas que não deve acontecer neste mercado.
Nuno Mendes foi um dos principais nomes na conquista do Campeonato Português pelo Sporting na última temporada após 20 anos sem erguer o troféu. O jovem de 18 anos também vem sendo convocado pelo técnico Fernando Santos para atuar na seleção portuguesa.