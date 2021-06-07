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futebol

Paris Saint-Germain se aproxima da contratação do goleiro Donnarumma

Arqueiro deixará o Milan oficialmente no dia 1º de julho, e já está perto de assinar com nova equipe. Aos 22 anos, ele é visto como substituto ideal para Keylor Navas...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 20:05

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 20:05

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
Próximo de ficar oficialmente sem clube, uma vez que seu contrato com o Milan se encerra no dia 30 de junho, o goleiro Gianluigi Donnarumma está perto de acertar com sua nova equipe para a próxima temporada. O futuro do arqueiro de 22 anos será no Paris Saint-Germain, da França.
+ Eurocopa começa na próxima sexta-feira! Veja a tabela e os jogos do torneio!Segundo o repórter Fabrizio Romano, da "Sky Sports", o PSG está confiante na negociação e já planeja agendar os exames médicos do atleta. Ainda de acordo com o jornalista, o goleiro terá um contrato de quatro anos (até 2026), com salário de 12 milhões de euros por ano (R$ 73 milhões na cotação atual).
A contratação de Donnarumma por parte do Paris Saint-Germain já visa o futuro da equipe. Apesar de atualmente ter o goleiro Keylor Navas, que tem vínculo até 2024, a idade do costarriquenho faz os parisienses pensarem a longo prazo. O camisa 1 do PSG completará 35 anos em dezembro.
+ Veja os 15 principais candidatos à artilharia da Eurocopa
Antes de se aproximar da contratação de Donnarumma, a equipe francesa chegou a pensar no goleiro Ilan Meslier, do Leeds United. Apesar do interesse, o jovem de 21 anos pensa em seguir na equipe inglesa.

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