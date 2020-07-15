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futebol

Paris Saint-Germain se aproxima da contratação de Bellerín, do Arsenal

Jogador ocupará lugar deixado por Meunier, que se transferiu para o Borussia Dortmund...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:40

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 19:40
Crédito: AFP
Com as finais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa a disputar, além da fase final da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain também já está pensando na próxima temporada e em seu elenco. Depois de acertar em definitivo a permanência de Icardi, o clube parisiense agora vai em busca de um reforço para a lateral-direita.
De acordo com informações do site "Todo Fichajes", os franceses estão perto de acertar com o espanhol Héctor Bellerín, do Arsenal. Segundo o portal, o time da Cidade Luz pagará 22 milhões de euros (R$ 134 milhões) pelo jogador. No entanto, a transferência só deve ser confirmada após o final do Campeonato Inglês.
Bellerín chegará para ocupar o lugar deixado por Thomas Meunier, que foi para o Borussia Dortmund. O lateral belga, que estava em final de contrato com o clube francês, resolveu mudar de ares e acertou com os Aurinegros sem custos.

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