Paris Saint-Germain se aproxima da contratação de Bellerín, do Arsenal

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Com as finais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa a disputar, além da fase final da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain também já está pensando na próxima temporada e em seu elenco. Depois de acertar em definitivo a permanência de Icardi, o clube parisiense agora vai em busca de um reforço para a lateral-direita.

De acordo com informações do site "Todo Fichajes", os franceses estão perto de acertar com o espanhol Héctor Bellerín, do Arsenal. Segundo o portal, o time da Cidade Luz pagará 22 milhões de euros (R$ 134 milhões) pelo jogador. No entanto, a transferência só deve ser confirmada após o final do Campeonato Inglês.