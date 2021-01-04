Paris Saint-Germain quer a contratação definitiva de Kean

O Paris Saint-Germain e o técnico Mauricio Pochettino conversam para tornar o empréstimo do atacante Moise Kean em uma contratação permanente, segundo a “Sky Sports”. O jogador, que pertence ao Everton, pode ser adquirido pelo clube francês por cerca de 31 milhões de libras (R$ 220 milhões).Apesar de ter decepcionado na Premier League após chegar com grandes expectativas da Juventus, o centroavante vem tendo um bom rendimento ao lado de Neymar e Mbappé. No entanto, o time de Carlo Ancelotti quer, no mínimo, recuperar o investimento feito quando contratou o jovem da Velha Senhora por 27 milhões de libras (R$ 191 milhões na cotação atual).
Kean afirmou estar feliz no clube devido a oportunidade de aprender ao lado de grandes craques. Pochettino foi anunciado no último sábado como novo treinador do PSG, treinou a equipe pela primeira vez no domingo e comanda a equipe nesta quarta-feira contra o Saint-Étienne pelo Campeonato Francês.