futebol

Paris Saint-Germain quer a contratação definitiva de Kean

Atacante pertence ao Everton e está emprestado ao clube francês, mas Pochettino já conversa com dirigentes do PSG pela permanência do italiano na equipe...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 09:59

Crédito: Kean tem conseguido boas atuações com a camisa do PSG (TOLGA BOZOGLU / POOL / AFP
O Paris Saint-Germain e o técnico Mauricio Pochettino conversam para tornar o empréstimo do atacante Moise Kean em uma contratação permanente, segundo a “Sky Sports”. O jogador, que pertence ao Everton, pode ser adquirido pelo clube francês por cerca de 31 milhões de libras (R$ 220 milhões).Apesar de ter decepcionado na Premier League após chegar com grandes expectativas da Juventus, o centroavante vem tendo um bom rendimento ao lado de Neymar e Mbappé. No entanto, o time de Carlo Ancelotti quer, no mínimo, recuperar o investimento feito quando contratou o jovem da Velha Senhora por 27 milhões de libras (R$ 191 milhões na cotação atual).
Kean afirmou estar feliz no clube devido a oportunidade de aprender ao lado de grandes craques. Pochettino foi anunciado no último sábado como novo treinador do PSG, treinou a equipe pela primeira vez no domingo e comanda a equipe nesta quarta-feira contra o Saint-Étienne pelo Campeonato Francês.

