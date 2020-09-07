Paris Saint-Germain precisa vender R$ 374 milhões para ir ao mercado

Após Mbappé pedir reforços para o Paris Saint-Germain brigar pelo título da próxima Liga dos Campeões, Leonardo, diretor esportivo da equipe, afirmou que só pode contratar novos nomes caso algumas peças do atual elenco sejam vendidas. De acordo com o “L’Equipe”, o time francês precisa vender 60 milhões de euros (R$ 374 milhões) para voltar ao mercado.Os principais nomes que não fazem parte dos planos do técnico Thomas Tuchel para a próxima temporada são do meio-campista Julian Draxler e do goleiro Aréola. O arqueiro pode estar próximo de ir para o Rennes, uma vez que Edouard Mendy é cotado para substituir Kepa Arrizabalaga no Chelsea.