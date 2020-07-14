Paris Saint-Germain pode preparar oferta por Marcus Rashford

Crédito: Rashford é alvo de interesse do Paris Saint-Germain (Divulgação Twitter

O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, está interessado na contratação do atacantes Marcus Rashford, de acordo com o “The Independent”. O Manchester United não deve facilitar o acordo e as especulações dizem que os clubes podem pedir cerca de 100 milhões de libras (R$ 674 milhões). Apesar do alto valor, o treinador alemão estaria disposto a ir atrás do inglês no mercado.

Um dos aspectos que chama a atenção de Tuchel é a versatilidade do camisa 10, que pode jogar em diversas funções no ataque. Além disso, Rashford poderia ser o complemento ideal para Neymar e Mbappé e até vir a ser o substituto ideal do jovem francês caso saia para o Real Madrid em um futuro próximo.