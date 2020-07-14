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futebol

Paris Saint-Germain pode preparar oferta por Marcus Rashford

Imprensa britânica diz que técnico Thomas Tuchel admira as características do atacante do Manchester United e que gostaria de contar com o inglês na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 12:29

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 12:29

Crédito: Rashford é alvo de interesse do Paris Saint-Germain (Divulgação Twitter
O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, está interessado na contratação do atacantes Marcus Rashford, de acordo com o “The Independent”. O Manchester United não deve facilitar o acordo e as especulações dizem que os clubes podem pedir cerca de 100 milhões de libras (R$ 674 milhões). Apesar do alto valor, o treinador alemão estaria disposto a ir atrás do inglês no mercado.
Um dos aspectos que chama a atenção de Tuchel é a versatilidade do camisa 10, que pode jogar em diversas funções no ataque. Além disso, Rashford poderia ser o complemento ideal para Neymar e Mbappé e até vir a ser o substituto ideal do jovem francês caso saia para o Real Madrid em um futuro próximo.
O PSG deve preparar uma forte proposta, uma vez que está com mais tempo para planejar a próxima temporada do que outros grandes times da Europa. Segundo a imprensa britânica, o entorno do atleta estaria disposto a escutar ofertas, mas o jogador também está muito feliz em Manchester, onde tem contrato até 2023.

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