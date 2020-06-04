Paris Saint-Germain pode oferecer Icardi a Juventus por Pjanic

O Paris Saint-Germain monitora Pjanic e confia que pode reforçar o elenco com a chegada do bósnio na próxima temporada. O clube francês pode envolver o recém-contratado Mauro Icardi, sonho de consumo da Juventus, na operação, de acordo com o portal “Top Calcio24”. No entanto, o Barcelona ainda está interessado no meio-campista.

O PSG busca se aproveitar da ausência em um acordo definitivo entre os culés e a Velha Senhora após a recusa do brasileiro Arthur sair da Catalunha para Turim. Na última quarta-feira, surgiu a informação de que os italianos poderiam estar interessados em Dembélé, mas somente por empréstimo.

Pjanic não está nos planos de Maurizio Sarri para a próxima temporada, mas pode ser um valor que agregue qualidade em uma nova equipe. Aos 30 anos, o atleta participou de 22 jogos do Campeonato Italiano nesta temporada e foi responsável por marcar três gols e dar quatro assistências.E MAIS:Luis Suárez deve receber alta médica na próxima semana e joga no dia 13Real Madrid se junta ao Barça na briga por Lautaro MartínezDiego Costa é condenado pelo Fisco espanhol, mas não irá presoBoateng diz que futebol sem negros seria 'entediante' e lembra de quando deixou o gramado após racismo E MAIS: