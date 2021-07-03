Paris Saint-Germain pensa em troca por atacante da Lazio

Crédito: Lazio espera arrecadar um bom dinheiro com saída de Correa neste mercado de transferência (AFP

O Paris Saint-Germain está interessado na contratação de Joaquín Correa, atacante da Lazio, segundo o "Corriere dello Sport". Os franceses buscam envolver o nome de Pablo Sarabia na operação com o objetivo de diminuir os custos do argentino.A equipe italiana busca vender o jogador por cerca de 40 milhões de euros (R$ 238 milhões). No entanto, o PSG busca reduzir este valor pela metade com a possibilidade do atacante espanhol vestir a camisa albiceleste na próxima temporada.

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A Lazio ainda está pensando na possibilidade de concretizar a negociação nestes termos, mas a preferência era pelo ingresso do valor total em dinheiro. Apesar disso, Sarabia é um nome que pode agradar o técnico Maurizio Sarri, que quer a chegada de dois extremos.