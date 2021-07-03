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futebol

Paris Saint-Germain pensa em troca por atacante da Lazio

Clube francês está interessado na contratação de Joaquín Correa, mas busca diminuir valor pedido pela equipe italiana envolvendo Pablo Sarabia na operação...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 11:12

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 11:12
Crédito: Lazio espera arrecadar um bom dinheiro com saída de Correa neste mercado de transferência (AFP
O Paris Saint-Germain está interessado na contratação de Joaquín Correa, atacante da Lazio, segundo o "Corriere dello Sport". Os franceses buscam envolver o nome de Pablo Sarabia na operação com o objetivo de diminuir os custos do argentino.A equipe italiana busca vender o jogador por cerca de 40 milhões de euros (R$ 238 milhões). No entanto, o PSG busca reduzir este valor pela metade com a possibilidade do atacante espanhol vestir a camisa albiceleste na próxima temporada.
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A Lazio ainda está pensando na possibilidade de concretizar a negociação nestes termos, mas a preferência era pelo ingresso do valor total em dinheiro. Apesar disso, Sarabia é um nome que pode agradar o técnico Maurizio Sarri, que quer a chegada de dois extremos.
Nesta janela de transferências, o PSG busca inúmeros reforços após fracassar na última temporada. Até o momento, o clube anunciou a chegada de Wijnaldum, mas já tem acertada a contratação de Donnarumma e Hakimi, além de estar próximo de Sergio Ramos.

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