Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paris Saint-Germain marca três no primeiro tempo e vence o Nimes pelo Francês

Vitória do PSG contra o lanterna do campeonato manteve a equipe da capital francesa na liderança do campeonato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 18:55

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 18:55

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Paris Saint-Germain recebeu o Nimes no Parc des Princes nesta quarta-feira, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Francês. Dentro de campo, o PSG foi superior, e venceu por 3 a 0 com gols de Di María, Sarabia e Mbappé, ainda que o Nimes tenha oferecido perigo no segundo tempo.
Veja a tabela do FrancêsO PRIMEIROA saída de bola do Nimes não estava funcionando bem, e foi após pressionar o adversário que o Paris Saint-Germain forçou um passe errado de Lamine Fomba. A bola sobrou para Di María, que avançou em velocidade sozinho para marcar o gol.
AMPLIOUCom o resultado positivo, o Paris Saint-Germain seguiu na busca por mais gols. Foi em uma jogada iniciada no goleiro que, após troca de passes na lateral direita, Di María fez um belo cruzamento para a área, achando Pablo Sarabia, que ampliou para o PSG.
GOLAÇONa segunda etapa, o Paris Saint-Germain seguiu melhor no jogo, mas diminuindo a sua intensidade. Foi em uma jogada bem trabalhada pelo meio de campo do PSG que a bola chegou em Mbappé. O atacante francês acertou um belo chute e marcou o terceiro de seu time.
CONTROLEDurante o restante do segundo tempo, o PSG seguiu no domínio da partida. A equipe de Mauricio Pochettino marcou um gol, mas que foi anulado. De forma geral, o Nimes mostrou-se mais forte na segunda etapa, explorando a vulnerabilidade defensiva do adversário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados