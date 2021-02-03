Paris Saint-Germain marca três no primeiro tempo e vence o Nimes pelo Francês

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O Paris Saint-Germain recebeu o Nimes no Parc des Princes nesta quarta-feira, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Francês. Dentro de campo, o PSG foi superior, e venceu por 3 a 0 com gols de Di María, Sarabia e Mbappé, ainda que o Nimes tenha oferecido perigo no segundo tempo.

Veja a tabela do FrancêsO PRIMEIROA saída de bola do Nimes não estava funcionando bem, e foi após pressionar o adversário que o Paris Saint-Germain forçou um passe errado de Lamine Fomba. A bola sobrou para Di María, que avançou em velocidade sozinho para marcar o gol.

AMPLIOUCom o resultado positivo, o Paris Saint-Germain seguiu na busca por mais gols. Foi em uma jogada iniciada no goleiro que, após troca de passes na lateral direita, Di María fez um belo cruzamento para a área, achando Pablo Sarabia, que ampliou para o PSG.

GOLAÇONa segunda etapa, o Paris Saint-Germain seguiu melhor no jogo, mas diminuindo a sua intensidade. Foi em uma jogada bem trabalhada pelo meio de campo do PSG que a bola chegou em Mbappé. O atacante francês acertou um belo chute e marcou o terceiro de seu time.