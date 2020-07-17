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futebol

Paris Saint-Germain mantém interesse em Todibo, do Barcelona

Zagueiro pertence ao clube catalão, mas esteve emprestado ao Schalke nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 17:37

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 17:37

Crédito: AFP
Jean-Clair Todibo atrai interesse do PSG novamente. O zagueiro pertence ao Barcelona, mas jogou a última temporada emprestado ao Schalke 04. A imprensa francesa afirma que os parisienses já conversaram com o jogador e com seu agente.
Todibo quer resolver seu futuro o mais rápido possível. Ele atuou em apenas cinco jogos com a camisa do Barcelona e deve ser negociado pelo clube catalão, que tenta fazer caixa para investir em reforços.
Na atual temporada, Todibo participou de 13 partidas com a camisa do Schalke 04. Ele não marcou gols e nem deu assistências.

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