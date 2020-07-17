Paris Saint-Germain mantém interesse em Todibo, do Barcelona

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Jean-Clair Todibo atrai interesse do PSG novamente. O zagueiro pertence ao Barcelona, mas jogou a última temporada emprestado ao Schalke 04. A imprensa francesa afirma que os parisienses já conversaram com o jogador e com seu agente.

Todibo quer resolver seu futuro o mais rápido possível. Ele atuou em apenas cinco jogos com a camisa do Barcelona e deve ser negociado pelo clube catalão, que tenta fazer caixa para investir em reforços.