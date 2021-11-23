Paris Saint-Germain mantém diálogo com Zidane há alguns meses

O Paris Saint-Germain mantém contato com Zinedine Zidane há alguns meses caso venha a demitir Mauricio Pochettino, revelou o "The Independent". O clube também abriu conversas com Antonio Conte, atualmente no Tottenham, e Didier Deschamps, da França.O ex-comandante do Real Madrid pode ter a oportunidade de dirigir a equipe do Parque dos Príncipes por conta do interesse do Manchester United em Pochettino. Após a demissão de Ole Solskjaer, o argentino é o alvo favorito dos Red Devils.

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O técnico do PSG tem contrato com o líder do Campeonato Francês até 2023. Por questões de planejamento, o clube de Nasser Al-Khelaifi não deve ter a intenção de se desfazer de um trabalho na metade da temporada. No entanto, a possibilidade da chegada de Zidane antecipada antes da fase de mata-mata da Champions League é tentadora.

Nesse caso, ambos os clubes podem sair com a sensação de vitória. O Manchester United tem Pochettino no radar desde 2018, quando decidiu pela saída de José Mourinho. Por outro lado, o Paris Saint-Germain pode garantir a chegada de Zidane antes da chegada de uma proposta da seleção francesa.