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Paris Saint-Germain já pensa em substituto para Keylor Navas

Goleiro da Costa Rica está com 34 anos e empresário de Meslier, arqueiro do Leeds, confirmou interesse da equipe francesa no jovem de 21 anos...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 12:40

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 12:40

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O Paris Saint-Germain já pensa no substituto de Keylor Navas. Apesar do goleiro de 34 anos ter contrato com a equipe francesa até 2024, o empresário de Meslier, jovem arqueiro de 21 anos do Leeds, confirmou o interesse da clube de Pochettino.- O PSG o está seguindo, mas o objetivo de Meslier é jogar. Acabou de fazer uma boa primeira temporada na Premier League e quer seguir confirmando isso. Qual o ponto em ir para o PSG e ficar um ou dois anos sem jogar? A progressão será muito mais importante se continuar atuando no Leeds - disse Yvon Pouliquen, em entrevista ao "Le Télégramme".
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Com isso, o PSG não descarta a possibilidade de assegurar os direitos do jogador, mas deixá-lo jogando no Leeds por empréstimo na próxima temporada. Meslier está feliz com o interese do gigante francês e sonha em jogar por uma grande equipe do seu país.
No entanto, Navas segue sendo titular indiscutível no gol do time do técnico Mauricio Pochettino após mais uma temporada em alto nível. Em 45 partidas disputadas no último ano, o atleta da Costa Rica não sofreu gols em 20 confrontos.

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