Paris Saint-Germain já pensa em substituto para Keylor Navas

O Paris Saint-Germain já pensa no substituto de Keylor Navas. Apesar do goleiro de 34 anos ter contrato com a equipe francesa até 2024, o empresário de Meslier, jovem arqueiro de 21 anos do Leeds, confirmou o interesse da clube de Pochettino.- O PSG o está seguindo, mas o objetivo de Meslier é jogar. Acabou de fazer uma boa primeira temporada na Premier League e quer seguir confirmando isso. Qual o ponto em ir para o PSG e ficar um ou dois anos sem jogar? A progressão será muito mais importante se continuar atuando no Leeds - disse Yvon Pouliquen, em entrevista ao "Le Télégramme".