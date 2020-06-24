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futebol

Paris Saint-Germain insiste na contratação de jovem japonês do Real

Take Kubo já recusou oferta dos franceses na última temporada por acreditar no projeto merengue. Joia de 19 anos está emprestada ao Mallorca e foi elogiado por Zidane...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 12:21

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 12:21

Crédito: Divulgação/Mallorca
O Paris Saint-Germain insiste na contratação do jovem Take Kubo, do Real Madrid, segundo o jornal “As”. O japonês, que está emprestado ao Mallorca, já recusou na última temporada uma oferta salarial de quatro milhões de euros (R$ 23 milhões) anuais do Parque dos Príncipes para seguir com o projeto merengue.
O gigante espanhol também não tem a intenção de vendê-lo sob hipótese alguma e por isso há uma cláusula de 250 milhões de euros (RS 1,4 bilhão) para quem quiser contratar o jovem de 19 anos. Além do PSG, outros 29 times têm interesse no atleta e por conta do excesso de extracomunitários na equipe principal, o Real Madrid irá analisar o que fará com o meio-campista.
No Mallorca, Kubo vem ganhando protagonismo com o decorrer da temporada. Além de melhorar futebolisticamente, mostrou muito amadurecimento no atual contexto e foi elogiado por Zidane na coletiva da última terça-feira. Na época atual, o japonês participou de 27 jogos do Campeonato Espanhol, marcou três gols e deu três assistências.E MAIS:Zidane completou 48 anos: confira 10 curiosidades sobre o ex-craque e atual técnicoJames Rodríguez afirma que Real Madrid não o deixou sairRenovação de Thiago dá passo atrás e meio-campista pode sair do BayernChelsea anuncia renovação com Willian até o fim da temporada; Pedro também estende contrato E MAIS:

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