Paris Saint-Germain insiste na contratação de jovem japonês do Real

Crédito: Divulgação/Mallorca

O Paris Saint-Germain insiste na contratação do jovem Take Kubo, do Real Madrid, segundo o jornal “As”. O japonês, que está emprestado ao Mallorca, já recusou na última temporada uma oferta salarial de quatro milhões de euros (R$ 23 milhões) anuais do Parque dos Príncipes para seguir com o projeto merengue.

O gigante espanhol também não tem a intenção de vendê-lo sob hipótese alguma e por isso há uma cláusula de 250 milhões de euros (RS 1,4 bilhão) para quem quiser contratar o jovem de 19 anos. Além do PSG, outros 29 times têm interesse no atleta e por conta do excesso de extracomunitários na equipe principal, o Real Madrid irá analisar o que fará com o meio-campista.