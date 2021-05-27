Paris Saint-Germain faz proposta por Hakimi, da Inter de Milão

Crédito: Hakimi é um dos destaques da Inter na temporada (Divulgação/Internazionale

O Paris Saint-Germain fez uma proposta por Hakimi para a Inter de Milão. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", os franceses estão oferecendo 30 milhões de euros (R$ 194 milhões), além de envolver o volante Leandro Pares na negociação pelo lateral direito.O PSG busca reforçar uma das alas tão criticada na última temporada. O clube não deve contar com os serviços de Florenzi, que estava emprestado pela Roma, além de contar com Dagba, que não inspira confiança nos torcedores da equipe de Paris.

> Veja a tabela da Eurocopa

Além disso, a Inter de Milão está passando por um período de dificuldades financeiras. Apesar do título do Campeonato Italiano, os nerazzurris já admitiram que terão que vender jogadores importantes do elenco na janela de transferências para equilibrar as contas.