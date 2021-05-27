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futebol

Paris Saint-Germain faz proposta por Hakimi, da Inter de Milão

Clube francês busca reforçar a lateral direita, enquanto clube italiano passa por um período de dificuldade econômica e deve vender jogadores importantes do elenco nesta janela...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 09:50

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 09:50
Crédito: Hakimi é um dos destaques da Inter na temporada (Divulgação/Internazionale
O Paris Saint-Germain fez uma proposta por Hakimi para a Inter de Milão. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", os franceses estão oferecendo 30 milhões de euros (R$ 194 milhões), além de envolver o volante Leandro Pares na negociação pelo lateral direito.O PSG busca reforçar uma das alas tão criticada na última temporada. O clube não deve contar com os serviços de Florenzi, que estava emprestado pela Roma, além de contar com Dagba, que não inspira confiança nos torcedores da equipe de Paris.
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Além disso, a Inter de Milão está passando por um período de dificuldades financeiras. Apesar do título do Campeonato Italiano, os nerazzurris já admitiram que terão que vender jogadores importantes do elenco na janela de transferências para equilibrar as contas.
Este foi um dos motivos que culminou na saída do técnico Antonio Conte, pois o ex-treinador gostaria de reforçar o elenco visando a Champions League. No entanto, a falta de ambição esportiva por conta dos problemas econômicos pesaram na não permanência do italiano.

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