Paris Saint-Germain faz proposta pelo meia Milinkovic-Savic, da Lazio

Após o vice-campeonato na Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain já foca na sequência da temporada e o clube parisiense pretende reforçar seu elenco. De acordo com informações da "Corriere della Sera", o time de Neymar fez uma proposta pelo meia Milinkovic-Savic, da Lazio.Segundo o jornal italiano, os franceses ofereceram a quantia de 60 milhões de euros (R$ 396 milhões na cotação atual) para contar com o meio-campista sérvio, um dos principais nomes da Lazio nos últimos anos, no clube da Cidade Luz.
Na última temporada, Savic entrou em campo 43 vezes com a camisa do time da capital italiana, marcou oito gols e deu oito assistências. Ao lado do atacante Ciro Immobile, que levou a Chuteira de Ouro, o meia foi um dos destaques na campanha da Lazio no Campeonato Italiano.