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futebol

Paris Saint-Germain faz proposta pelo meia Milinkovic-Savic, da Lazio

Atleta de 25 anos é um dos principais nomes do time da capital italiana há alguns anos...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 17:36
Crédito: Divulgação/Site oficial da Lazio
Após o vice-campeonato na Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain já foca na sequência da temporada e o clube parisiense pretende reforçar seu elenco. De acordo com informações da "Corriere della Sera", o time de Neymar fez uma proposta pelo meia Milinkovic-Savic, da Lazio.Segundo o jornal italiano, os franceses ofereceram a quantia de 60 milhões de euros (R$ 396 milhões na cotação atual) para contar com o meio-campista sérvio, um dos principais nomes da Lazio nos últimos anos, no clube da Cidade Luz.
Na última temporada, Savic entrou em campo 43 vezes com a camisa do time da capital italiana, marcou oito gols e deu oito assistências. Ao lado do atacante Ciro Immobile, que levou a Chuteira de Ouro, o meia foi um dos destaques na campanha da Lazio no Campeonato Italiano.

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