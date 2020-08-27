Paris Saint-Germain faz proposta pelo meia Milinkovic-Savic, da Lazio

Após o vice-campeonato na Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain já foca na sequência da temporada e o clube parisiense pretende reforçar seu elenco. De acordo com informações da "Corriere della Sera", o time de Neymar fez uma proposta pelo meia Milinkovic-Savic, da Lazio.Segundo o jornal italiano, os franceses ofereceram a quantia de 60 milhões de euros (R$ 396 milhões na cotação atual) para contar com o meio-campista sérvio, um dos principais nomes da Lazio nos últimos anos, no clube da Cidade Luz.