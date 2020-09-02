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futebol

Paris Saint-Germain faz contato com Arsenal poe Hector Bellerin

Lateral direito interessa clube francês que ficou carente após a saída de Meunier. PSG fez uma primeira oferta, mas clube londrino quer mais para depois ir ao mercado...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 11:08

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 11:08
Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain abriu conversas com o Arsenal pela contratação do lateral direito Hector Bellerin por 30 milhões de libras (R$ 216 milhões), segundo a imprensa inglesa. Os Gunners não querem perder o espanhol, mas avaliam que uma quantia substancial de dinheiro poderia servir para suprir outras necessidades do elenco.Bellerin tem contrato até 2023, mas já demonstrou interesse em buscar outros desafios na carreira. A proposta do PSG é de 25 milhões de libras (R$ 180 milhões) à vista e mais 5 milhões de libras (R$ 36 milhões) em bônus. O Arsenal quer mais dinheiro e as partes conversam. Uma saída do lateral direito pode abrir espaço para Maitland-Niles permanecer no clube.
O técnico Mikel Arteta também quer as contratações dos meio-campistas Thomas Partey, do Atlético de Madrid, e Houssem Aouar, do Lyon, para a próxima temporada, mas a questão financeira é um entrave nas negociações. Além de Bellerin, nomes como Lacazette, Guendouzi, Lucas Torreira, Mustafi e Ozil também podem deixar o Arsenal.

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