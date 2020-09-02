Paris Saint-Germain faz contato com Arsenal poe Hector Bellerin

O Paris Saint-Germain abriu conversas com o Arsenal pela contratação do lateral direito Hector Bellerin por 30 milhões de libras (R$ 216 milhões), segundo a imprensa inglesa. Os Gunners não querem perder o espanhol, mas avaliam que uma quantia substancial de dinheiro poderia servir para suprir outras necessidades do elenco.Bellerin tem contrato até 2023, mas já demonstrou interesse em buscar outros desafios na carreira. A proposta do PSG é de 25 milhões de libras (R$ 180 milhões) à vista e mais 5 milhões de libras (R$ 36 milhões) em bônus. O Arsenal quer mais dinheiro e as partes conversam. Uma saída do lateral direito pode abrir espaço para Maitland-Niles permanecer no clube.