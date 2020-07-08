Paris Saint-Germain fará amistoso no domingo contra time da 2ª divisão

Sem jogar desde o dia 11 de março, o Paris Saint-Germain voltará a campo no próximo domingo para um amistoso de preparação para a reta final da temporada que foi paralisada por conta da pandemia de coronavírus. O time de Neymar enfrentará o Le Havre, da segunda divisão francesa, no Stade Océane.Será o primeiro compromisso da equipe desde a classificação contra o Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Treinando desde o último dia 22, o clube terá pela frente, além da competição continental em agosto, as finais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, nos dias 24 e 31 de julho, contra Lyon e Saint-Étienne, respectivamente.