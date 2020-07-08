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Paris Saint-Germain fará amistoso no domingo contra time da 2ª divisão

Clube segue preparação para Liga dos Campeões, que terá a reta final disputada em Portugal, além das finais da Copa da França e Copa da Liga Francesa...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 20:59

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 20:59

Crédito: GETTY/UEFA / AFP
Sem jogar desde o dia 11 de março, o Paris Saint-Germain voltará a campo no próximo domingo para um amistoso de preparação para a reta final da temporada que foi paralisada por conta da pandemia de coronavírus. O time de Neymar enfrentará o Le Havre, da segunda divisão francesa, no Stade Océane.Será o primeiro compromisso da equipe desde a classificação contra o Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Treinando desde o último dia 22, o clube terá pela frente, além da competição continental em agosto, as finais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, nos dias 24 e 31 de julho, contra Lyon e Saint-Étienne, respectivamente.
Além das partidas oficiais, o Paris Saint-Germain deverá fazer ainda outros dois amistosos antes das finais de copa. Os adversários serão o Shamrock Rovers, da Irlanda, e o Celtic, da Escócia. Os jogos serão disputados no Parque dos Príncipes, com capacidade para 5 mil pessoas de acordo com a liberação do governo francês, nos dias 17 e 21 de julho.

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