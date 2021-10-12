Paris Saint-Germain estuda chegada de meia da seleção italiana

Crédito: Barella está na mira do Paris Saint-Germain para a próxima temporada (MIGUEL MEDINA / AFP

O Paris Saint-Germain estuda a possibilidade da contratação de Nicolò Barella, meia da seleção italiana e da Inter de Milão, na próxima temporada, segundo o "Corriere dello Sport". Apesar do interesse, o atleta possui contrato até 2024 com o clube nerazzurri.A equipe italiana gostaria de renovar o contrato do meio-campista, mas encontra um obstáculo econômico. O jogador pede um salário de seis milhões de euros (R$ 38 milhões) por temporada, mas a Inter de Milão passa por um período de crise financeira e não tem condições de bancar a pedida.

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Além de Barella, o PSG também trabalha com outras possibilidade para reforçar o setor de meio-campo em 2022. O nome de Paul Pogba, que estará livre na próxima janela de transferências caso não renove seu contrato com o Manchester United, também é cotado.