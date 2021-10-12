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Paris Saint-Germain estuda chegada de meia da seleção italiana

Nicolò Barella, meia da Inter de Milão, está nos planos do PSG para a próxima temporada. Atleta disputaria vaga em lugar concorrido na equipe de Mauricio Pochettino...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 10:37

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 10:37

Crédito: Barella está na mira do Paris Saint-Germain para a próxima temporada (MIGUEL MEDINA / AFP
O Paris Saint-Germain estuda a possibilidade da contratação de Nicolò Barella, meia da seleção italiana e da Inter de Milão, na próxima temporada, segundo o "Corriere dello Sport". Apesar do interesse, o atleta possui contrato até 2024 com o clube nerazzurri.A equipe italiana gostaria de renovar o contrato do meio-campista, mas encontra um obstáculo econômico. O jogador pede um salário de seis milhões de euros (R$ 38 milhões) por temporada, mas a Inter de Milão passa por um período de crise financeira e não tem condições de bancar a pedida.
> Veja a tabela da Ligue 1
Além de Barella, o PSG também trabalha com outras possibilidade para reforçar o setor de meio-campo em 2022. O nome de Paul Pogba, que estará livre na próxima janela de transferências caso não renove seu contrato com o Manchester United, também é cotado.
No entanto, o atleta que chegar terá que disputar uma vaga em um setor recheado de jogadores de qualidade. No atual esquema de Mauricio Pochettino, Verratti, Gueye e Ander Herrera estão ganhando mais oportunidades, mas Wijnaldum já demonstrou insatisfação com a reserva.

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