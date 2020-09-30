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Paris Saint-Germain está próximo da contratação de Bakayoko, do Chelsea

Técnico Frank Lampard tenta se desfazer de jogadores que não irá contar para o restante da temporada. Acordo pode ser de empréstimo com cláusula de compra obrigatória...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 10:26

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 10:26
Crédito: Divulgação
O Paris Saint-Germain está próximo de fechar a contratação por empréstimo de Tiemoué Bakayoko, segundo o portal “Goal”. O atleta pertence ao Chelsea, mas o técnico Frank Lampard quer se desfazer de peças do elenco que não serão úteis ao longo da temporada, uma vez que o time inglês foi um dos que mais se reforçou nesta janela de transferências.
Leonardo, diretor esportivo do PSG, está à frente das negociações e as informações indicam que os franceses irão assinar um acordo por uma temporada, mas com cláusula de compra obrigatória em 2021. Os ingleses preferem vender o meio-campista de forma permanente do que receber apenas uma taxa pelo empréstimo.
Além de Bakayoko, Ross Barkley foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Aston Villa e Loftus-Cheek também está para deixar a equipe. O zagueiro Antonio Rudiger também está sendo especulado em clubes europeus, inclusive o PSG, enquanto as especulações em relação a saída de Marcos Alonso para a Inter de Milão também crescem.

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