Paris Saint-Germain está próximo da contratação de Bakayoko, do Chelsea

O Paris Saint-Germain está próximo de fechar a contratação por empréstimo de Tiemoué Bakayoko, segundo o portal “Goal”. O atleta pertence ao Chelsea, mas o técnico Frank Lampard quer se desfazer de peças do elenco que não serão úteis ao longo da temporada, uma vez que o time inglês foi um dos que mais se reforçou nesta janela de transferências.
Leonardo, diretor esportivo do PSG, está à frente das negociações e as informações indicam que os franceses irão assinar um acordo por uma temporada, mas com cláusula de compra obrigatória em 2021. Os ingleses preferem vender o meio-campista de forma permanente do que receber apenas uma taxa pelo empréstimo.
Além de Bakayoko, Ross Barkley foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Aston Villa e Loftus-Cheek também está para deixar a equipe. O zagueiro Antonio Rudiger também está sendo especulado em clubes europeus, inclusive o PSG, enquanto as especulações em relação a saída de Marcos Alonso para a Inter de Milão também crescem.