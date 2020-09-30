Paris Saint-Germain está próximo da contratação de Bakayoko, do Chelsea

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O Paris Saint-Germain está próximo de fechar a contratação por empréstimo de Tiemoué Bakayoko, segundo o portal “Goal”. O atleta pertence ao Chelsea, mas o técnico Frank Lampard quer se desfazer de peças do elenco que não serão úteis ao longo da temporada, uma vez que o time inglês foi um dos que mais se reforçou nesta janela de transferências.

Leonardo, diretor esportivo do PSG, está à frente das negociações e as informações indicam que os franceses irão assinar um acordo por uma temporada, mas com cláusula de compra obrigatória em 2021. Os ingleses preferem vender o meio-campista de forma permanente do que receber apenas uma taxa pelo empréstimo.