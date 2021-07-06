Crédito: Pogba é alvo do Paris Saint-Germain para a próxima temporada (PETER POWELL / POOL / AFP

O Paris Saint-Germain está interessado na contratação de Paul Pogba, segundo a "RMC Sport". O meio-campista francês é um nome que Leonardo, diretor esportivo do clube, admira. No entanto, o atleta tem contrato com o Manchester United até 2022.Por conta disso, a negociação por uma transferência ainda nesta janela pode ser complicada, mas o PSG já iniciou contato com o entorno do atleta. As informações indicam que o camisa seis está cada vez mais convencido do projeto da equipe de seu país.

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Por outro lado, os Diabos Vermelhos tentam propor um novo contrato para que Pogba permaneça por mais tempo vestindo a camisa do clube de Old Trafford. No entanto, este não parece ser o desejo de Mino Raiola, seu empresário.