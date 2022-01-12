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futebol

Paris Saint-Germain espera contratação de Pogba sem custos

Clube pretende manter a estratégia adotada nas contratações de Sergio Ramos e Lionel Messi. Meia encerra seu contrato com o Manchester United ao fim da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 09:35

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 09:35

O Paris Saint-Germain busca a contratação de Paul Pogba sem ter que pagar nada para o Manchester United, revela o "LÉquipe". O clube busca manter a estratégia que resultou nas chegadas de Sergio Ramos e Lionel Messi nesta temporada em busca da contratação do meia para 2022/2023.As informações do diário francês aponta que também há o interesse do meio-campista se juntar ao elenco de Neymar, Messi e companhia. O atleta tem contrato com os Red Devils até o fim da temporada, mas não demonstra vontade em renovar seu vínculo com a equipe da Premier League.
> Veja a tabela da Ligue 1
Apesar do interesse do PSG na chegada de Pogba a "custo zero", o clube deve enfrentar a concorrência do Real Madrid, que há anos observa e espera uma oportunidade para que o campeão do mundo de 2018 vista a camisa merengue.
Após um início de temporada espetacular com o Manchester United, o camisa seis não entra em campo pelos Diabos Vermelhos desde o último mês de outubro por conta de suspensão e lesão muscular. Com isso, o francês encaminha uma despedida melancólica da Inglaterra nos próximos meses.
Crédito: PaulPogbapodeassinarcontratocomoutroclubeesetransferirsemcustos(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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