Paris Saint-Germain entra em acordo com Hakimi por cinco temporadas

O Paris Saint-Germain chegou em um acordo com o laterla direito Hakimi por cinco temporadas, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, os franceses precisam alcançar os 70 milhões de euros (R$ 418 milhões) que a Inter de Milão pede para liberar o jogador.O Chelsea também está interessado na contratação do marroquino e está em contato com os empresários do atleta, mas não fez nenhum acordo com o ala. No entanto, o PSG é o principal favorito na disputa e tem um lugar garantido para o jovem de 22 anos na direita após a saída de Florenzi.