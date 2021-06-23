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Paris Saint-Germain entra em acordo com Hakimi por cinco temporadas

Clube francês busca alcançar valores pedidos pela Inter de Milão para que a transferência seja finalizada nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 12:04

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 12:04

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Paris Saint-Germain chegou em um acordo com o laterla direito Hakimi por cinco temporadas, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, os franceses precisam alcançar os 70 milhões de euros (R$ 418 milhões) que a Inter de Milão pede para liberar o jogador.O Chelsea também está interessado na contratação do marroquino e está em contato com os empresários do atleta, mas não fez nenhum acordo com o ala. No entanto, o PSG é o principal favorito na disputa e tem um lugar garantido para o jovem de 22 anos na direita após a saída de Florenzi.
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Hakimi deve ser o terceiro grande reforço da equipe de Mauricio Pochettino na temporada. Além do marroquino, Wijnaldum já foi anunciado pelo clube, enquanto há a expectativa de que Donnarruma seja oficializado nesta sexta-feira.
O PSG busca reforçar o elenco em diversas posições após uma temporada decepcionante em que perdeu o título do Campeonato Francês e foi eliminado na semifinal da Champions League para o Manchester City. O clube também tenta assegurar a permanência de Mbappé e é cotado como possível destino de Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo.

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