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Paris Saint-Germain encara Monaco, mas com pensamento na Champions

Thomas Tuchel deve contar com o retorno de Mbappé, enquanto Neymar é dúvida. PSG ocupa liderança da competição, enquanto Monaco tenta se aproximar do G-3...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 13:28

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 13:28

Crédito: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP
Após a pausa por conta da Data Fifa, o Paris Saint-Germain volta à campo nesta sexta-feira e viaja para encarar o Monaco pelo Campeonato Francês, às 17h (horário de Brasília). Apesar de ter tido um início turbulento na competição, o time de Thomas Tuchel vive ótima fase com oito vitórias seguidas e defende o título da Ligue 1. Enquanto isso, os mandantes esperam reviver boas temporadas, como em um passado recente.O treinador alemão deve contar com o atacante Mbappé para o confronto, enquanto Neymar é dúvida. Tuchel sabe que terá um confronto complicado, mas também já pensa na partida da outra semana pela Liga dos Campeões.
- Temos um jogo difícil em Mônaco. Ainda é um dos encontros mais difíceis da França. Queremos muito ganhar para nos prepararmos para o encontro contra o RB Leipzig. Será necessário administrar o tempo de jogo para ter o time mais fresco possível na terça-feira. Isso é o mais importante para nós.
Niko Kovac não tem nada a ver com a responsabilidade do PSG na Champions e espera aproveitar o momento para conquistar pontos em cima do melhor time da França. No entanto, o comandante não conta com Ben Yedder nesta sexta-feira.
- Esperamos enfrentar o melhor PSG possível. Sabemos que eles têm um jogo muito importante contra o RB Leipzig, mas isso não muda nada, temos que estar 100%. Acredito nos meus jogadores, o ambiente é bom e jogar contra os melhores do mundo é sempre uma satisfação. Vamos dar tudo do primeiro ao último minuto.
Além deste clássico do futebol francês, o Rennes, terceiro colocado da Ligue 1, encara o Bordeaux em casa, às 15h (horário de Brasília). A equipe de Julien Stéphan busca se reencontrar com o caminho das vitórias após um ótimo início em que chegou a liderar a competição. Já os visitantes lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.

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