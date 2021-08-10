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futebol

Paris Saint-Germain e Lionel Messi entram em acordo definitivo

Argentino terá contrato até 2023 com a opção de estender o vínculo por mais uma temporada. Expectativa é de que atacante chegue em Paris nas próximas horas...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 05:14

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 05:14
Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP
O Paris Saint-Germain e Lionel Messi entraram em um acordo definitivo pela ida do argentino ao time francês, segundo diversos veículos e jornalistas da Europa. O craque terá contrato com a nova equipe até 2023 com a opção de estender seu vínculo por mais uma temporada.Além disso, o atleta deve receber cerca de 35 milhões de euros (R$ 216,9 milhões) por ano sem contar com os bônus adicionais. Temas como direitos de imagem, comissões e formas de pagamentos também foram definidos na última segunda-feira.
+ Onde Messi jogaria no PSG?
Jorge Messi, pai e agente do craque, confirmou ao "La Sexta" que seu filho irá jogar pelo PSG. Há uma grande expectativa de que o argentino chegue na capital francesa ainda nesta terça-feira, embora a apresentação do astro deva acontecer somente na quarta-feira.
Com este acordo, Messi irá se reencontrar com Neymar, com quem fez tanto sucesso vestindo a camisa do Barcelona. Por outro lado, o Paris Saint-Germain segue tentando vender alguns nomes do atual elenco nesta janela de transferências.

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