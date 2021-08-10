Paris Saint-Germain e Lionel Messi entram em acordo definitivo

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O Paris Saint-Germain e Lionel Messi entraram em um acordo definitivo pela ida do argentino ao time francês, segundo diversos veículos e jornalistas da Europa. O craque terá contrato com a nova equipe até 2023 com a opção de estender seu vínculo por mais uma temporada.Além disso, o atleta deve receber cerca de 35 milhões de euros (R$ 216,9 milhões) por ano sem contar com os bônus adicionais. Temas como direitos de imagem, comissões e formas de pagamentos também foram definidos na última segunda-feira.

+ Onde Messi jogaria no PSG?

Jorge Messi, pai e agente do craque, confirmou ao "La Sexta" que seu filho irá jogar pelo PSG. Há uma grande expectativa de que o argentino chegue na capital francesa ainda nesta terça-feira, embora a apresentação do astro deva acontecer somente na quarta-feira.