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futebol

Paris Saint-Germain divulga que Neymar não joga mais em 2020

Brasileiro sofreu lesão na derrota do PSG para o Lyon, no último domingo, e expectativa é que brasileiro volte a campo em janeiro. Camisa 10 perde pelo menos mais dois jogos...

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 11:38

LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 11:38
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
No último boletim médico divulgado pelo Paris Saint-Germain, o clube divulgou que Neymar não joga mais em 2020. O atacante brasileiro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida contra o Lyon, no último domingo, e irá perder os duelos contra o Lille e Strasbourg.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
A expectativa é que o camisa 10 possa voltar a atuar no dia seis de janeiro contra o Saint-Étienne, mas ainda não há uma data oficial para o retorno do craque. Neymar já perdeu uma partida diante do Lorient em que o PSG ganhou por 2 a 0.O brasileiro faz um bom início de temporada, principalmente liderando o time na Champions League. Em 12 partidas disputadas na atual campanha da equipe, Neymar já anotou nove gols e distribuiu cinco assistências para os companheiros.

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