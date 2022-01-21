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futebol

Paris Saint-Germain divulga novo boletim médico sobre Neymar; veja

Craque brasileiro voltará a correr nos treinamentos a partir da próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 12:01

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:01

Fora de ação desde novembro por conta de uma lesão no tornozelo, Neymar deve voltar a correr na próxima semana no Paris Saint-Germain. De acordo com o novo boletim médico do clube, o jogador seguirá com trabalhos individuais, mas voltará a fazer treinos mais físicos em breve.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei
Além de Neymar, quem também segue fora é o lateral Juan Bernat, que se recupera da covid-19, e o meia Georginio Wijnaldum, que se recupera de entorse no tornozelo. Dúvida para o próximo jogo do PSG, contra o Reims, na próxima rodada, Mbappé sente dores na perna esquerda.
+ Hazard entra na prorrogação e classifica o Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei
Lesionado, Neymar não apareceu na lista de Tite para os próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O PSG lidera o Campeonato Francês, com 50 pontos, 11 à frente do vice-líder do Nice. A expectativa é que o brasileiro retorne para o confronto contra o Real Madrid, pela Champions League.
Crédito: NeymarnãoentraemcampodesdenovembropeloPSG(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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