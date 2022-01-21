Paris Saint-Germain divulga novo boletim médico sobre Neymar; veja

Fora de ação desde novembro por conta de uma lesão no tornozelo, Neymar deve voltar a correr na próxima semana no Paris Saint-Germain. De acordo com o novo boletim médico do clube, o jogador seguirá com trabalhos individuais, mas voltará a fazer treinos mais físicos em breve.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei

Além de Neymar, quem também segue fora é o lateral Juan Bernat, que se recupera da covid-19, e o meia Georginio Wijnaldum, que se recupera de entorse no tornozelo. Dúvida para o próximo jogo do PSG, contra o Reims, na próxima rodada, Mbappé sente dores na perna esquerda.

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Lesionado, Neymar não apareceu na lista de Tite para os próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O PSG lidera o Campeonato Francês, com 50 pontos, 11 à frente do vice-líder do Nice. A expectativa é que o brasileiro retorne para o confronto contra o Real Madrid, pela Champions League.