Paris Saint-Germain desiste da contratação de Messi, diz jornal

O Paris Saint-Germain abandonou a ideia de contratar Lionel Messi, segundo o "Le Parisien". No entanto, o jornal aponta que a desistência é momentânea e que o clube pode voltar a cena caso o atacante não entre em acordo com o Barcelona por uma renovação contratual.A informação é um alento para os blaugranas que se movimentam para enquadrar Messi dentro do limite salarial do clube estabelecido pela La Liga. Apesar da negociação não ser fácil, os culés ganham mais tempo para fazer contas e o argentino para pensar nas suas possibilidades.