Paris Saint-Germain desiste da contratação de Messi, diz jornal

O Paris Saint-Germain abandonou a ideia de contratar Lionel Messi, segundo o "Le Parisien". No entanto, o jornal aponta que a desistência é momentânea e que o clube pode voltar a cena caso o atacante não entre em acordo com o Barcelona por uma renovação contratual.A informação é um alento para os blaugranas que se movimentam para enquadrar Messi dentro do limite salarial do clube estabelecido pela La Liga. Apesar da negociação não ser fácil, os culés ganham mais tempo para fazer contas e o argentino para pensar nas suas possibilidades.
Há duas semanas, a imprensa espanhola havia divulgado que o PSG teria enviado uma carta com uma proposta a Messi. No entanto, o jogador estava concentrado com a seleção para a disputa da Copa América, a qual acabou vencendo.
Neste momento, Messi está de férias após uma longa temporada seguida dos compromissos com a Argentina. O atleta está sem contrato com nenhum clube e pode deixa a Catalunha sem custos.