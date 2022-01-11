Paris Saint-Germain descarta chegada de atacante do Barcelona

O Paris Saint-Germain descartou a contratação de Ousmane Dembélé para a próxima temporada, segundo o "L'Équipe". Após uma profunda reflexão, o atleta não é tratado como uma prioridade na cabeça de Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa.O camisa sete possui contrato com o Barcelona até o fim da temporada, mas ainda não encontrou uma solução com a equipe culé pela renovação do acordo. Apesar disso, o jornal francês não descartou uma nova reunião na próxima semana que possa selar o vínculo do jogador com os catalães por mais alguns anos.

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No entanto, o entorno de Dembélé segue sendo crítico com algumas atitudes do Barcelona. Mousa Sissoko, empresário do atacante, não gostou da participação do francês no duelo contra o Linares, pela Copa do Rei, após ter se recuperado da Covid-19 e não ter treinado, embora tenha marcado um gol e sido decisivo.

Caso o camisa sete siga sem renovar contrato com a equipe blaugrana, o Chelsea é uma opção na próxima temporada. O atleta nunca ocultou o desejo de jogar na Premier League e Thomas Tuchel, comandante dos Blues, conhece o jogador por terem trabalhado juntos no Dortmund.