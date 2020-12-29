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Paris Saint-Germain demite técnico Thomas Tuchel de forma oficial

Clube publicou um comunicado em suas redes sociais, citou as conquistas e os números do alemão e Nasser Al-Khelaifi agradeceu os serviços prestados desde 2018...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 09:15

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 09:15
Crédito: PSG publicou comunicado sobre a demissão de Thomas Tuchel (FRANCK FIFE / AFP
O Paris Saint-Germain publicou um comunicado oficial sobre a demissão do técnico Thomas Tuchel. O clube citou os grandes números conquistados pelo alemão em sua passagem pela França que começou em 2018, além dos títulos conquistados. A nota foi publicada quase uma semana após a imprensa francesa noticiar a saída do comandante.- Gostaria de agradecer ao Tuchel e a sua equipe por tudo o que trouxeram ao clube. Thomas colocou muita energia e paixão em seu trabalho e nos lembraremos dos bons momentos que compartilhamos juntos - disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.
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Com a saída decretada, espera-se que a qualquer momento possa ser anunciada a chegada do treinador Mauricio Pochettino. Segundo diversos meios, o técnico argentino foi o escolhido e deve comandar o time a partir de janeiro após mais de um ano fora do mercado desde que saiu do Tottenham.

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