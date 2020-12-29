Paris Saint-Germain demite técnico Thomas Tuchel de forma oficial

O Paris Saint-Germain publicou um comunicado oficial sobre a demissão do técnico Thomas Tuchel. O clube citou os grandes números conquistados pelo alemão em sua passagem pela França que começou em 2018, além dos títulos conquistados. A nota foi publicada quase uma semana após a imprensa francesa noticiar a saída do comandante.- Gostaria de agradecer ao Tuchel e a sua equipe por tudo o que trouxeram ao clube. Thomas colocou muita energia e paixão em seu trabalho e nos lembraremos dos bons momentos que compartilhamos juntos - disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.