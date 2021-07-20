Paris Saint-Germain conhece o preço para contratar Paul Pogba

O Paris Saint-Germain sabe que deve ter que pagar cerca de 50 milhões de euros (R$ 306 milhões) para contratar Paul Pogba nesta janela de transferências, segundo o "L'Equipe". O francês possui contrato com o Manchester United até 2022.Embora os Diabos Vermelhos busquem uma renovação contratual para o camisa seis, o meia tem cada vez mais clara na sua cabeça a ideia de deixar a equipe de Old Trafford. Assim, a operação pode ser acelerada nas próximas semanas e o atleta ser o quinto reforço no elenco dirigido por Mauricio Pochettino.
No entanto, antes de contratar, o PSG deve vender alguns nomes que não façam parte dos planos do técnico argentino. Até o momento, o clube só concretizou a saída de Bakker para o Bayer Leverkusen, mas ainda há oito nomes que estão na rampa de transferência.
Na última segunda-feira, o nome do volante Leandro Paredes foi vinculado com a Juventus, embora o clube italiano esteja priorizando a compra de Manuel Locatelli. O atacante Pablo Sarabia também foi especulado no Atlético de Madrid.