Paris Saint-Germain busca terceiro título da temporada contra o Lyon

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP

O Paris Saint-Germain irá em busca do terceiro título da temporada e enfrenta o Lyon pela Copa da Liga Francesa nesta sexta-feira, às 16h10 (horário de Brasília). Ambos os times também estão vivos na Liga dos Campeões e esperam chegar com moral e com um troféu em suas sedes para a disputa do maior torneio de futebol da Europa.

O técnico Thomas Tuchel não conta com Mbappé, por conta da lesão sofrida na final da Copa da França contra o Saint-Etienne na última sexta-feira. O alemão sabe que a ausência do francês será sentida e espera um jogo complicado contra o tradicional rival.

- A vida sem Mbappé tem uma influência muito, muito grande, isso é claro. Mas vamos encontrar uma solução, espero. É um grande desafio. Já tivemos uma partida decisiva e complicada na semana passada. Temos que preparar nossa mentalidade. Mostrar nossa fome de vencer e que estamos prontos para estar neste nível.

O Lyon fez um Campeonato Francês decepcionante e espera se redimir diante de um grande adversário. O técnico Rudi Garcia citou que o calor pode ser um fator durante a partida e espera conquistar uma taça antes de encontrar a Juventus.

- É uma grande oportunidade de ganhar um troféu. Temos que dar o máximo nessa final. Temos um time de alto nível. Na liga, mostramos que podemos competir com essa equipe do PSG. A ausência de Mbappé não muda nossos planos. Trabalhamos bem nessas oito semanas e nossos corpos estão preparados para esta final.