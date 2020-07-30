Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paris Saint-Germain busca terceiro título da temporada contra o Lyon

Final da Copa da Liga Francesa terá ausência de Mbappé, pelo lado do PSG, mas retorno de Memphis Depay, para o Lyon. Será último jogo para os times antes da Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 13:46

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 13:46

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP
O Paris Saint-Germain irá em busca do terceiro título da temporada e enfrenta o Lyon pela Copa da Liga Francesa nesta sexta-feira, às 16h10 (horário de Brasília). Ambos os times também estão vivos na Liga dos Campeões e esperam chegar com moral e com um troféu em suas sedes para a disputa do maior torneio de futebol da Europa.
O técnico Thomas Tuchel não conta com Mbappé, por conta da lesão sofrida na final da Copa da França contra o Saint-Etienne na última sexta-feira. O alemão sabe que a ausência do francês será sentida e espera um jogo complicado contra o tradicional rival.
- A vida sem Mbappé tem uma influência muito, muito grande, isso é claro. Mas vamos encontrar uma solução, espero. É um grande desafio. Já tivemos uma partida decisiva e complicada na semana passada. Temos que preparar nossa mentalidade. Mostrar nossa fome de vencer e que estamos prontos para estar neste nível.
O Lyon fez um Campeonato Francês decepcionante e espera se redimir diante de um grande adversário. O técnico Rudi Garcia citou que o calor pode ser um fator durante a partida e espera conquistar uma taça antes de encontrar a Juventus.
- É uma grande oportunidade de ganhar um troféu. Temos que dar o máximo nessa final. Temos um time de alto nível. Na liga, mostramos que podemos competir com essa equipe do PSG. A ausência de Mbappé não muda nossos planos. Trabalhamos bem nessas oito semanas e nossos corpos estão preparados para esta final.
Enquanto o PSG lida com lesões, o Lyon terá de volta para a partida o atacante Memphis Depay, grande estrela da companhia na primeira metade da temporada até sofrer grave lesão no joelho. Nesta época, em três oportunidades, o elenco liderado por Neymar conseguiu vencer todas as partidas que disputaram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados