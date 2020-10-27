Paris Saint-Germain busca recuperação contra campeão turco

Crédito: PSG é favorito diante do Istabul Basaksehir fora de casa (AFP

Após perder para o Manchester United na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain viaja para encarar o Istanbul Basaksehir, atual campeão turco, nesta quarta-feira, às 14h55 (horário de Brasília). Os franceses precisam da vitória para lutar pela classificação às oitavas de final, enquanto o time mandante é considerado zebra dentro do grupo.

O técnico Thomas Tuchel conta com Neymar, Mbappé e grande parte do elenco titular para vencer fora de casa. O alemão admitiu que pode fazer mais do que na primeira rodada e ressaltou a importância de um triunfo.

- Somos sempre exigentes conosco. Temos que fazer um bom resultado na Turquia depois da derrota para o Manchester. Podemos fazer muito melhor.

O comandante também comentou sobre as tensões diplomáticas entre França e Turquia recentemente, mas afirma que isso não deve influenciar sua equipe.

- Fico triste, mas não preocupado. Espero que não haja envolvimento entre esporte e política. O foco está no jogo e é um privilégio jogar na Champions League.