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futebol

Paris Saint-Germain busca recuperação contra campeão turco

Após perder para o Manchester United, PSG se vê na obrigação de vencer a zebra do grupo na Liga dos Campeões. Thomas Tuchel ressaltou a importância de fazer um jogo melhor...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 14:56
Crédito: PSG é favorito diante do Istabul Basaksehir fora de casa (AFP
Após perder para o Manchester United na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain viaja para encarar o Istanbul Basaksehir, atual campeão turco, nesta quarta-feira, às 14h55 (horário de Brasília). Os franceses precisam da vitória para lutar pela classificação às oitavas de final, enquanto o time mandante é considerado zebra dentro do grupo.
O técnico Thomas Tuchel conta com Neymar, Mbappé e grande parte do elenco titular para vencer fora de casa. O alemão admitiu que pode fazer mais do que na primeira rodada e ressaltou a importância de um triunfo.
- Somos sempre exigentes conosco. Temos que fazer um bom resultado na Turquia depois da derrota para o Manchester. Podemos fazer muito melhor.
O comandante também comentou sobre as tensões diplomáticas entre França e Turquia recentemente, mas afirma que isso não deve influenciar sua equipe.
- Fico triste, mas não preocupado. Espero que não haja envolvimento entre esporte e política. O foco está no jogo e é um privilégio jogar na Champions League.
Além do duelo da equipe francesa, Manchester United e RB Leipzig se enfrentam às 17h (horário de Brasília) pelo grupo H após os dois times vencerem na primeira rodada. O RB Leipzig sonha com nova ida para a fase de mata-mata, enquanto os ingleses retornam ao principal torneio de futebol europeu após um ano de ausência.

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