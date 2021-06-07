Paris Saint-Germain busca novo diretor esportivo para convencer permanência de Mbappé

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O Paris Saint-Germain estuda a contratação de Luis Campos para o cargo de diretor esportivo, segundo a imprensa francesa. Com isso, o clube enxerga a possibilidade de Mbappé renovar contrato com o atual vice-campeão da Ligue 1.O dirigente português foi o responsável por descobrir o campeão do mundo ainda no Mônaco. Após trabalhar na equipe do principado, onde conquistou um Campeonato Francês, o diretor assumiu o Lille e está sem emprego após ter sido campeão nacional mais uma vez.

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Leonardo é o atual diretor esportivo do PSG e Al-Khelaifi já deu declarações confiando no brasileiro. No entanto, ainda não há um acordo entre o jogador e o clube pela permanência, além do atual dirigente ter sido principal responsável pelas saídas de Thomas Tuchel e Thiago Silva, campeões da Champions League com o Chelsea.