Paris Saint-Germain busca contratação de Camavinga

O Paris Saint-Germain entrou em contato com o Rennes para iniciar as negociações pela contratação de Eduardo Camavinga, segundo o "L'Equipe". O meio-campista francês é uma das maiores promessas do país e já despertou o interesse do Real Madrid e Bayern de Munique.O jovem de 18 anos tem contrato com o atual clube até 2022. Com isso, a expectativa é de que o Rennes venda o atleta nesta janela de transferências para não perdê-lo de graça no próximo ano. No entanto, ainda não há uma proposta oficial.