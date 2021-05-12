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futebol

Paris Saint-Germain busca contratação de Camavinga

Meio-campista do Rennes é uma das principais promessas do futebol francês e pode reforçar equipe de Mauricio Pochettino na próxima temporada...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 11:47

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 11:47
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
O Paris Saint-Germain entrou em contato com o Rennes para iniciar as negociações pela contratação de Eduardo Camavinga, segundo o "L'Equipe". O meio-campista francês é uma das maiores promessas do país e já despertou o interesse do Real Madrid e Bayern de Munique.O jovem de 18 anos tem contrato com o atual clube até 2022. Com isso, a expectativa é de que o Rennes venda o atleta nesta janela de transferências para não perdê-lo de graça no próximo ano. No entanto, ainda não há uma proposta oficial.
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Nesta temporada, Camavinga participou de 33 partidas do Campeonato Francês, anotou um gol e deu duas assistências. O desempenho ficou aquém do esperado devido aos grandes momentos apresentados em 2019/2020, mas o atleta segue sendo tratado com valor no mercado.

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