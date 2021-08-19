Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paris Saint-Germain barra saída de Mbappé nesta janela

Atacante francês se reuniu com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, e demonstrou desejo em deixar o clube para jogar no Real Madrid. Mandatário não permitiu...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 08:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 08:23
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
O atacante Kylian Mbappé conseguiu se reunir com Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, onde conversou abertamente sobre o desejo de deixar o clube francês e atuar no Real Madrid. No entanto, segundo o "La Gazzetta dello Sport", o mandatário teria barrado a saída do atleta nesta janela de transferências.A negativa é considerada uma traição do PSG pelo entorno do camisa sete. Segundo as informações, em 2017, quando Mbappé foi contratado junto ao Mônaco, Al-Khelaifi teria dito ao jovem de 17 anos que não iria colocar impedimentos diante de uma possível saída no futuro. E o atleta lembrou deste episódio na reunião.
> Veja a tabela da Ligue 1
Sem mudanças de planos, a equipe francesa descarta a possibilidade de vender o atacante neste mercado, mas corre o risco de perdê-lo sem ver nenhum dinheiro entrar em caixa em 2022 por conta do fim do contrato do atleta. E o Real Madrid terá que esperar pacientemente, mas não deve encontrar problemas para encontrar um acordo com a joia.
Apesar de estar em uma equipe competitiva, principalmente após a renovação de contrato de Neymar e a chegada de Messi, Mbappé não se sente como o protagonista do projeto. Na Espanha, o atacante terá todos os holofotes virados para si e se tornará no principal jogador merengue desde a saída de Cristiano Ronaldo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados