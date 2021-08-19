Paris Saint-Germain barra saída de Mbappé nesta janela

Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG

O atacante Kylian Mbappé conseguiu se reunir com Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, onde conversou abertamente sobre o desejo de deixar o clube francês e atuar no Real Madrid. No entanto, segundo o "La Gazzetta dello Sport", o mandatário teria barrado a saída do atleta nesta janela de transferências.A negativa é considerada uma traição do PSG pelo entorno do camisa sete. Segundo as informações, em 2017, quando Mbappé foi contratado junto ao Mônaco, Al-Khelaifi teria dito ao jovem de 17 anos que não iria colocar impedimentos diante de uma possível saída no futuro. E o atleta lembrou deste episódio na reunião.

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Sem mudanças de planos, a equipe francesa descarta a possibilidade de vender o atacante neste mercado, mas corre o risco de perdê-lo sem ver nenhum dinheiro entrar em caixa em 2022 por conta do fim do contrato do atleta. E o Real Madrid terá que esperar pacientemente, mas não deve encontrar problemas para encontrar um acordo com a joia.