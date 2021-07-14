Paris Saint-Germain apresenta oferta por lateral esquerdo do Milan

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O Paris Saint-Germain apresentou uma oferta ao Milan de 40 milhões de euros (R$ 244,5 milhões) pela contratação do lateral esquerdo Theo Hernández, segundo o "Tuttosport". No entanto, o clube italiano recusou a primeira proposta.Os franceses ofereceram o dobro do que os rossoneros pagaram para tirar o atleta do Real Madrid em 2019. Apesar disso, o Milan entende que o jogador vale mais do que o dobro do que foi investido há duas temporadas e só aceitaria vender o francês por uma oferta irrecusável.

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Nesta semana, o PSG negociou a saída de Bakker para o Bayer Leverkusen. Com isso, o clube conta com Juan Bernat, que esteve lesionado durante grande parte da última temporada, e Kurzawa, que está na mira de alguns clubes nesta janela, para a ala esquerda.