Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paris Saint-Germain apresenta oferta por lateral esquerdo do Milan

Theo Hernández está na mira do clube francês para reforçar sistema defensivo na próxima temporada. Equipe acertou venda de Bakker ao futebol alemão nesta semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 10:21

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 10:21

Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain apresentou uma oferta ao Milan de 40 milhões de euros (R$ 244,5 milhões) pela contratação do lateral esquerdo Theo Hernández, segundo o "Tuttosport". No entanto, o clube italiano recusou a primeira proposta.Os franceses ofereceram o dobro do que os rossoneros pagaram para tirar o atleta do Real Madrid em 2019. Apesar disso, o Milan entende que o jogador vale mais do que o dobro do que foi investido há duas temporadas e só aceitaria vender o francês por uma oferta irrecusável.
> Veja a tabela da Ligue 1
Nesta semana, o PSG negociou a saída de Bakker para o Bayer Leverkusen. Com isso, o clube conta com Juan Bernat, que esteve lesionado durante grande parte da última temporada, e Kurzawa, que está na mira de alguns clubes nesta janela, para a ala esquerda.
Até o momento, o clube anunciou as chegadas de Wijnaldum, Hakimi e Sergio Ramos e está próximo de oficializar a contratação de Donnarumma. Neste mercado, é possível observar a grande preocupação dos dirigentes em reforçar o sistema defensivo e Hernandéz seria a cereja do bolo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados