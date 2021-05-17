Paris Saint-Germain anuncia renovação de Draxler

Draxler é do Paris Saint-Germain até 2024. Nesta segunda-feira, o clube francês anunciou oficialmente a renovação de contrato do alemão, que iria até o final da atual temporada.
Pelo PSG, Draxler disputou 172 partidas, marcou 24 gols e deu 39 assistências. Ele conquistou 3 Campeonatos da França, 3 Copas da França e 3 Copas da Liga.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, após renovar com Draxler, o foco do PSG é garantir a contratação de Moise Kean. O atacante pertence ao Everton, mas só deve deixar o clube inglês por cerca de 40 milhões de euros.