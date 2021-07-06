Paris Saint-Germain anuncia contratação do lateral Achraf Hakimi; confira o vídeo

O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente a contratação do lateral-direito Achraf Hakimi, que já teve passagens por Real Madrid, Borussia Dortmund e Inter de Milão. O jogador marroquino assinou contrato com o time parisiense até 2026.
Publicado em 06 de Julho de 2021 às 20:51
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