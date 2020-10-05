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Paris Saint-Germain anuncia chegada de Danilo Pereira por uma temporada

Meio-campista do Porto chega por empréstimo com opção de compra em 2021. Será a primeira experiencia do volante no futebol francês após cinco anos nos Dragões...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 08:27

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 08:27

Crédito: Danilo será opção para o elenco de Thomas Tuchel no PSG (Patrícia de Melo Moreira / AFP
O Paris Saint-Germain anunciou a chegada do meio-campista Danilo Pereira, do Porto, por empréstimo até o final da temporada. O atleta de 29 anos foi um dos principais nomes da campanha do último título do Campeonato Português e o clube francês terá a opção de compra do jogador ao final do vínculo.
Após cinco anos defendendo a camisa dos Dragões, Danilo terá sua primeira chance no futebol francês e em uma equipe do primeiro nível do futebol europeu.
- É um novo desafio para mim. Fazer parte do PSG será um grande desafio, à altura das minhas ambições. Ingressar em um dos maiores clubes da Europa e do mundo é o ponto culminante da minha carreira e espero trazer alegria para Paris e seus torcedores - afirmou o atleta após a assinatura do contrato.
Apesar de ter passado as últimas cinco temporadas no Porto, o Danilo tem experiência fora de seu país. O volante já atuou no futebol italiano, grego e holandês, além de ser constantemente convocado para a seleção portuguesa. O atleta chega para ser mais uma opção para o setor de meio-campo do técnico Thomas Tuchel.

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