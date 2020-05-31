Paris Saint-Germain anuncia a contratação em definitivo de Icardi

O atacante Mauro Icardi é, oficialmente, jogador do Paris Saint-Germain. Neste domingo, o clube francês anunciou a contratação do argentino, que jogou por empréstimo na equipe parisiense na temporada. Icardi pertencia à Inter de Milão, da Itália.
Segundo comunicado do PSG, o centroavante assinou um contrato de quatro anos, ate junho de 2024. Os clubes não informaram o valor da transferência, mas, segundo a imprensa italiana, os franceses desembolsaram 50 milhões de euros (R$ 301 milhões).
Icardi chegou ao Paris Saint-Germain no início da temporada e rapidamente conquistou lugar no time titular de Thomas Tuchel. Em 31 partidas pelo clube da Cidade Luz, o argentino marcou 20 gols.Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020 E MAIS:Governo britânico anuncia retomada das competições esportivasPSG subindo: confira quais são os 10 clubes mais valiosos da EuropaDirigente do Bayern Munique dá pista sobre futuro de SanéApós recusa de Arthur, Juventus mira dois nomes para reforçar o meio E MAIS: