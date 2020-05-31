Paris Saint-Germain anuncia a contratação em definitivo de Icardi

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O atacante Mauro Icardi é, oficialmente, jogador do Paris Saint-Germain. Neste domingo, o clube francês anunciou a contratação do argentino, que jogou por empréstimo na equipe parisiense na temporada. Icardi pertencia à Inter de Milão, da Itália.

Segundo comunicado do PSG, o centroavante assinou um contrato de quatro anos, ate junho de 2024. Os clubes não informaram o valor da transferência, mas, segundo a imprensa italiana, os franceses desembolsaram 50 milhões de euros (R$ 301 milhões).

Icardi chegou ao Paris Saint-Germain no início da temporada e rapidamente conquistou lugar no time titular de Thomas Tuchel. Em 31 partidas pelo clube da Cidade Luz, o argentino marcou 20 gols.Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.