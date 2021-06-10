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futebol

Paris Saint-Germain anuncia a contratação de Georginio Wijnaldum

Jogador de 30 anos, que disputará a Eurocopa pela Holanda, chega sem custos para a equipe francesa. Atleta quase acertou com o Barcelona, mas PSG reverteu a situação...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 10:45

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 10:45

Crédito: Divulgação / PSG
O chapéu no Barcelona foi confirmado: nesta quinta-feira, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação do meio-campista Georginio Wijnaldum, que estava no Liverpool. Com vínculo encerrando nos Reds, o holandês de 30 anos chega sem custos para o time parisiense.
+ Eurocopa começa nesta sexta-feira: veja os jogos e a tabela da competição!Segundo o clube francês, o contrato do meio-campista com o clube da Cidade Luz será de três temporadas, até junho de 2024, como informado inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano. O salário do atleta será de 9,5 milhões de euros por temporada (R$ 58 milhões).
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
Wijnaldum quase fechou com o Barcelona, que chegou a ter acertado as bases salarias com o atleta e marcou exames médicos para a assinatura do contrato. O PSG, porém, entrou na jogada, ofereceu um salário maior ao jogador, e o convenceu a se mudar para Paris.
- Chegar ao Paris Saint-Germain é um novo desafio para mim. Faço parte de uma das melhores equipes da Europa e estou ansioso por poder trazer a minha vontade e determinação para este ambicioso projeto. O Paris Saint-Germain provou seu status nos últimos anos e tenho certeza de que juntos, pelos nossos torcedores, podemos ir ainda mais longe e mais alto - disse o jogador.
+ Bélgica, França, Inglaterra ou Portugal: qual seleção é a favorita ao título da Eurocopa? Vote!
Convocado pela Holanda para a disputa da Eurocopa, o meio-campista será apresentado no novo clube após o torneio de seleções.

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