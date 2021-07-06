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futebol

Paris Saint-Germain anuncia a contratação de Achraf Hakimi

Jogador de 22 anos deixa a Inter de Milão depois de conquistar o scudetto e é o segundo reforço do PSG para a temporada. Valor da transferência foi de R$ 427 milhões...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 14:53

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 14:53
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
O Paris Saint-Germain anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Achraf Hakimi, de 22 anos, ex-Inter de Milão. O ala marroquino, que assinou contrato de cinco temporadas, válido até junho de 2026, vestirá a camisa 2 no clube francês.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaO PSG não confirmou os valores da transação, mas, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", o valor pago pelos parisienses foi de 70 milhões de euros (R$ 427 milhões na cotação atual).
- Sinto muito orgulho hoje. Depois de minhas experiências na Espanha, Alemanha e Itália, o Paris Saint-Germain me ofereceu a oportunidade de descobrir um novo campeonato sob as cores de um dos clubes mais prestigiados do mundo - disse Hakimi.
+ Nasser Al-Khelaïfi completa 10 anos no comando do PSG! Veja sua fortuna, os maiores investimentos e possíveis chegadas
O defensor é o segundo reforço do PSG para a temporada. Antes do marroquino, o meio-campista Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool, foi confirmado. Além deles dois, há a expectativa pelas chegadas de Sergio Ramos e Giuanluigi Donnarumma, que devem ser anunciados em breve.
- Mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros de equipe, os torcedores e sentir o fervor extraordinário que reina no Parque dos Príncipes. Compartilho as mesmas grandes ambições com o estafe e os jogadores, e farei de tudo para dar ao meu clube o que ele espera de mim - completou o jogador.

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