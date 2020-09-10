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futebol

Paris Saint-Germain acerta a contratação de Florenzi, da Roma

Lateral, que pertence ao clube da capital italiana, estava emprestado ao Valencia na última temporada e irá reforçar o time de Thomas Turchel por empréstimo, com opção de compra...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 19:45

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 19:45
Crédito: AFP
De olho no mercado, o Paris Saint-Germain acertou, nesta quinta, a contratação do lateral direito Alessandro Florenzi, da Roma. Na última temporada, o jogador estava emprestado ao Valencia e a equipe parisiense acertou o empréstimo com opção de compra. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano, em seu twitter.
Sendo assim, Alessandro Florenzi virou uma opção ao PSG após o Arsenal recusar uma proposta de empréstimo por Bellerín. A equipe segue em busca de reforços e seu presidente, Nasser Al-Khelaifi, prometeu ir ao mercado para fortalecer ainda mais o time e tentar o título inédito da Champions League. A contratação também foi confirmada pela emissora 'SkySports'. Aos 29 anos, o italiano já disputou 280 partidas com a camisa da Roma, fez 28 gols e deu 32 assistências durante oito anos. Na última temporada pelo Valencia, foram 32 jogos e apenas um gol. Já pela seleção, o lateral participou de 36 jogos e marcou dois tentos.
Por fim, vale destacar, que a lateral direita era uma das principais dúvidas para a nova temporada, já que Thomas Meunier deixou o time e assinou com o o Borussia Dortmund. A relação de Florenzi, que é ídolo da torcida da Roma, desgastou-se com a diretoria no início de 2020 e o jogador perdeu espaço no time, sendo emprestado e atuando na La Liga pelo Valencia.
No Paris Saint-Germain, o italiano que têm números impressionantes, e é bem ofensivo, disputará a posição com Kehrer, titular de Thomas Tuchel na final da Champions League e elogiado pelo treinador e por parte da torcida parisiense, principalmente por suas atuações na reta final de 2019/20.

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