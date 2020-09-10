Paris Saint-Germain acerta a contratação de Florenzi, da Roma

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De olho no mercado, o Paris Saint-Germain acertou, nesta quinta, a contratação do lateral direito Alessandro Florenzi, da Roma. Na última temporada, o jogador estava emprestado ao Valencia e a equipe parisiense acertou o empréstimo com opção de compra. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano, em seu twitter.

Sendo assim, Alessandro Florenzi virou uma opção ao PSG após o Arsenal recusar uma proposta de empréstimo por Bellerín. A equipe segue em busca de reforços e seu presidente, Nasser Al-Khelaifi, prometeu ir ao mercado para fortalecer ainda mais o time e tentar o título inédito da Champions League. A contratação também foi confirmada pela emissora 'SkySports'. Aos 29 anos, o italiano já disputou 280 partidas com a camisa da Roma, fez 28 gols e deu 32 assistências durante oito anos. Na última temporada pelo Valencia, foram 32 jogos e apenas um gol. Já pela seleção, o lateral participou de 36 jogos e marcou dois tentos.

Por fim, vale destacar, que a lateral direita era uma das principais dúvidas para a nova temporada, já que Thomas Meunier deixou o time e assinou com o o Borussia Dortmund. A relação de Florenzi, que é ídolo da torcida da Roma, desgastou-se com a diretoria no início de 2020 e o jogador perdeu espaço no time, sendo emprestado e atuando na La Liga pelo Valencia.