Paris FC fecha operação financeira com o Reino de Bahrain e promete forte investimento

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De acordo com noticia do diário francês L’Equipe, o Paris FC fechou uma operação financeira com o Reino de Bahrain, que passará a deter 20 por cento das ações do clube. Com isso, a equipe promete forte investimento e o retorno à elite do futebol do país em até três temporadas.

Sendo assim, o empresário Pierre Ferracci continua a ser o acionista maioritário do clube, com 77 por cento. No entanto, com a entrada do Reino do Bahrain, a equipe terá condições de se reforçar e pensar em um projeto para rivalizar com o Paris Saint-Germain.

- A ambição desportiva da equipa masculina é chegar à Ligue 1 em três anos - revelou Pierre Ferracci, que acredita que essa possa ser a oportunidade para o clube entrar uma nova era.