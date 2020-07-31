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Paris FC fecha operação financeira com o Reino de Bahrain e promete forte investimento

Segundo o L’Equipe, Reino passa a deter 20% das ações do clube, que tem a ambição de retorna à elite do futebol francês em três anos, algo que não acontece desde 1974...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 18:03

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:03

Crédito: Reprodução/Twitter
De acordo com noticia do diário francês L’Equipe, o Paris FC fechou uma operação financeira com o Reino de Bahrain, que passará a deter 20 por cento das ações do clube. Com isso, a equipe promete forte investimento e o retorno à elite do futebol do país em até três temporadas.
Sendo assim, o empresário Pierre Ferracci continua a ser o acionista maioritário do clube, com 77 por cento. No entanto, com a entrada do Reino do Bahrain, a equipe terá condições de se reforçar e pensar em um projeto para rivalizar com o Paris Saint-Germain.
- A ambição desportiva da equipa masculina é chegar à Ligue 1 em três anos - revelou Pierre Ferracci, que acredita que essa possa ser a oportunidade para o clube entrar uma nova era.
O PSG desde 2011, com a chegada da 'Qatar Sports Investments', tem dominado o futebol francês e feito boas campanhas nas competições europeias Já o Paris FC não joga a elite do futebol francês desde 1974 e terminou a última temporada na décima sétima posição da segunda divisão.

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