Paredes revela que jogadores esperam a chegada de Messi: 'Será recebido de braços abertos'

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Após Neymar revelar vontade de jogar com Messi novamente, foi a vez de Leandro Paredes falar sobre uma possível chegada do argentino ao Paris Saint-Germain. Para o meio-campista, o craque do Barcelona seria muito bem recebido no clube.

- Espero que sim, todos queremos que Messi venha para o PSG. Mas será uma decisão dele. Temos um plantel incrível, com bons jogadores e boas pessoas, temos essa vantagem. Espero que Messi possa decidir o que é melhor par ele, mas aqui seria recebido de braços abertos», disse o médio argentino à ESPN.