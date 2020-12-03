Paredes revela que jogadores esperam a chegada de Messi: 'Será recebido de braços abertos'

Após Neymar revelar vontade de jogar com Messi novamente, foi a vez de Leandro Paredes falar sobre uma possível chegada do argentino ao Paris Saint-Germain. Para o meio-campista, o craque do Barcelona seria muito bem recebido no clube.
- Espero que sim, todos queremos que Messi venha para o PSG. Mas será uma decisão dele. Temos um plantel incrível, com bons jogadores e boas pessoas, temos essa vantagem. Espero que Messi possa decidir o que é melhor par ele, mas aqui seria recebido de braços abertos», disse o médio argentino à ESPN.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1Lionel Messi já reiterou o desejo de deixar o Barcelona e esta deve ser realmente a última temporada do argentino com a camisa do clube catalão. Paris Saint-Germain e Manchester City aparecem como os favoritos para assinar com o craque.