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Paredes revela que jogadores esperam a chegada de Messi: 'Será recebido de braços abertos'

Meio-campista do Paris Saint-Germain comentou sobre uma possível contratação do argentino para a equipe. Neymar também disse estar ansioso para jogar com o craque...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 13:16

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 13:16

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após Neymar revelar vontade de jogar com Messi novamente, foi a vez de Leandro Paredes falar sobre uma possível chegada do argentino ao Paris Saint-Germain. Para o meio-campista, o craque do Barcelona seria muito bem recebido no clube.
- Espero que sim, todos queremos que Messi venha para o PSG. Mas será uma decisão dele. Temos um plantel incrível, com bons jogadores e boas pessoas, temos essa vantagem. Espero que Messi possa decidir o que é melhor par ele, mas aqui seria recebido de braços abertos», disse o médio argentino à ESPN.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1Lionel Messi já reiterou o desejo de deixar o Barcelona e esta deve ser realmente a última temporada do argentino com a camisa do clube catalão. Paris Saint-Germain e Manchester City aparecem como os favoritos para assinar com o craque.

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